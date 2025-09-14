O FC Porto foi derrotado, este domingo, pela União de Leiria (2-1), no Olival, em jogo da 5.ª jornada da II Liga.

A partida começou um quarto de hora depois do previsto, devido a «constrangimentos logísticos» na chegada dos leirienses ao estádio. Aos 12 minutos, os visitantes adiantaram-se no marcador, com um autogolo de Felipe Silva.

A resposta portista chegou aos 26 minutos, por intermédio de Trofim Melnichenko, que assinou o primeiro golo da equipa B dos dragões nesta edição da II Liga.

João Brandão viu a equipa ficar em inferioridade numérica à entrada para os últimos dez minutos, por expulsão de Luís Gomes, após uma entrada muito dura sobre um adversário. O cenário complicou ainda mais em tempo de descontos, quando Martim Cunha viu o segundo cartão amarelo e os azuis e brancos ficaram com nove jogadores em campo.

Já ao sexto minuto de compensação, Juan Muñoz garantiu o triunfo aos visitantes, com um remate colocado à entrada da área.

Com este desaire, o FC Porto B continua sem vencer na II Liga: mantém-se na 18.ª e última posição, com apenas um ponto. Já a União de Leiria, chega aos dez pontos e é quarta colocada.

Também esta tarde, Torreense e Paços de Ferreira não foram além do nulo, em Torres Vedras.

A equipa de Vítor Martins está na sexta posição, com sete pontos, enquanto a formação comanda por Filipe Cândido ocupa o 16.º e antepenúltimo posto, com três.

Nos outros jogos deste domingo, o Sporting B venceu em Portimão (2-1) e o Marítimo empatou a um golo na receção ao Vizela. O último jogo do dia é o Desportivo de Chaves-Feirense.