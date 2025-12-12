II Liga: FC Porto B vence com golo de Karamoh, Chaves opera reviravolta
Trofim Melnichenko falhou uma grande penalidade favorável aos portistas na segunda parte
FC Porto B volta a vencer e soma agora quatro triunfos nos últimos cinco jogos. A equipa orientada por João Brandão bateu o Penafiel com um golo solitário de Yann Karamoh (1-0).
A equipa secundária do FC Porto teve ascendente no jogo realizado no Olival, na tarde desta sexta-feira. Brandão apostou em João Costa na baliza e Yann Karamoh de início. O extremo costa-marfinense foi feliz aos 40 minutos de jogo, com um golo de belo efeito. Foi o segundo ao serviço da equipa B portista.
Na segunda parte, destaque para uma grande penalidade do bielorrusso Trofim Melnichenko que foi defendida por Femenias, guarda-redes penafidelense. Na reta final do jogo, o suplente utilizado Leonardo Vonic, do FC Porto B, acertou na barra.
Os dragões são agora décimos classificados na tabela classificativa, com 17 pontos em 14 jogos. Ultrapassam o Penafiel, que tem 16 em 15 jogos, no 11.º posto.
No outro duelo desta sexta-feira, o Chaves esteve duas vezes em desvantagem mas acabou por ganhar em Oliveira de Azeméis nesta sexta-feira, por 3-2. Os transmontanos somam 26 pontos em 15 jogos, subindo provisoriamente ao terceiro posto. A Oliveirense perde pela segunda semana consecutiva e tem 15 pontos em 14 jogos.
A equipa da casa adiantou-se no marcador aos nove minutos por Ondoa, em dia de aniversário para o francês. Tiago Simões, do Chaves, empatou num belo remate à meia-volta, aproveitando um mau alívio da defesa oliveirense num canto. Isto, já nos descontos da primeira parte.
Na segunda parte, aos 48 minutos, o internacional jovem por Portugal Pedro Martelo finalizou de forma inteligente na grande área, ao primeiro toque, fazendo o 2-1. Porém, aos 54m, Reinaldo marcou de grande penalidade no um-contra-um contra Ricardo Ribeiro e empatou o jogo de novo.
Pedro Martelo desviou para o 2-1 da UD Oliveirense 👌
Este foi o golo nº 3️⃣0️⃣0️⃣ da Liga Portugal Meu Super na presente época!
December 12, 2025
As contas não acabaram aí. O Chaves marcou aos 72 num grande contra-ataque finalizado por Roberto. Aconteceu logo após uma grande penalidade revertida aos transmontanos por um fora-de-jogo de cinco centímetros. O jogo teve 15 minutos de descontos, mas o resultado ficou mesmo fixado em 3-2 para o Chaves.
Marca histórica para Roberto que chega ao seu 100º golo na Liga Portugal Meu Super
O ponta-de-lança garantiu também os três pontos para os flavienses!