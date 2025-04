Depois da vitória na última jornada, o FC Porto B voltou a vencer na II Liga, desta feita na receção ao Paços de Ferreira, este domingo, por 1-0.

A tarefa dos dragões, que tiveram Samuel Portugal na baliza, ficou facilitada a cinco minutos do intervalo, quando Gonçalo Cardoso foi expulso por acumulação de amarelos. Ainda assim, a equipa de João Brandão só chegou ao golo à entrada para o último quarto de hora da partida, com um cabeceamento certeiro de Tiago Andrade, que se estreou a marcar na II Liga.

Em tempo de compensação, Vonic (90+4m) desperdiçou um penálti ao permitir a defesa a Jeimes.

Este triunfo foi importantíssimo para as contas do FC Porto B, que, apesar de se manter em 16.º, o lugar de play-off, passou a somar 28 pontos, apenas menos dois do que os pacenses (15.º).

No outro jogo da manhã, o Torreense deslocou-se ao terreno da União de Leiria e venceu por 3-1.

Elie adiantou os visitantes aos 12 minutos, mas a equipa de Silas empatou aos 28, por intermédio de Eboué Kouassi. No segundo tempo, Stopira anotou o segundo golo do conjunto de Torres Vedras, que ainda ficou a jogar em superioridade numérica, face à expulsão de Jair da Silva (77m), após um encosto num adversário.

Logo a seguir, Mathys Jean-Marie (81m) concluiu um contra-ataque de forma certeira e garantiu os três pontos para o Torreense, que sobe ao sexto lugar, com 43 pontos. Com os mesmos pontos, a formação orientada por Silas está no sétimo posto.