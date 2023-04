Gonçalo Borges esteve em especial destaque esta segunda-feira na vitória do FC Porto B em Penafiel (2-1), no jogo que encerrou a 26.ª jornada da II Liga. O avançado, que tem sido chamado com frequência por Sérgio Conceição à equipa principal, abriu o marcador e ainda fez uma assistência para o segundo golo da equipa de António Folha.

Com uma equipa «reforçada» com Rodrigo Conceição e Abraham Marcus, que tinham estado no banco da equipa principal no domingo, frente ao Portimonense [o avançado nigeriano chegou mesmo a estrear-se na Liga], o FC Porto B entrou mais forte no jogo e chegou à vantagem logo no primeiro minuto, com o tal golo de Gonçalo Borges, lá está, com assistência de Rodrigo Conceição que cruzou da direita.

O segundo golo dos portistas, muito parecido com o primeiro, chegou aos 34 minutos, desta vez com Gonçalo Borges a cruzar da direita para a finalização de Wendel Silva. Uma tarde em grande para Gonçalo Borges que esta época tem vindo a emancipar-se, já com dezanove jogos pela equipa principal [9 na liga, 4 na Liga do Campeões, 2 na Taça de Portugal e 4 na Taça da Liga].

O FC Porto B chegou ao intervalo a vencer por 2-0, mas a equipa comandada por Hélder Cristóvão ainda reduziu a diferença no início da segunda parte, aos 58 minutos, com uma cabeçada de Roberto, mas já não conseguiu chegar ao empate.

Com este triunfo, o FC Porto B sobe ao sexto lugar da classificação da II Liga, com 37 pontos, mais cinco do que o Penafiel, que está no décimo posto.