O FC Porto B venceu por 1-0 na visita ao Feirense, em Santa Maria da Feira, em jogo da 31.ª jornada da II Liga, ao final da manhã deste domingo.

Um golo do atacante espanhol Ángel Alarcón, aos 74 minutos, fez a diferença no Estádio Marcolino Castro, a favor da equipa treinada por João Brandão.

Com este resultado, o FC Porto B, que ocupava o 16.º lugar há várias jornadas, deixa pela primeira vez os postos de descida ao fim de 18 jornadas. Ocupou o 16.º e também o 17.º lugar desde a 14.ª ronda, inclusive.

Os dragões sobem ao 15.º posto, com 32 pontos, mais dois do que o Paços de Ferreira, derrotado pela União de Leiria na sexta-feira e agora 16.º, com 30 pontos. Já o Feirense, treinado por Vítor Martins, mantém-se com 45 pontos, no oitavo lugar, mas à mercê do Penafiel, que tem 43 pontos e menos um jogo.

O golo de Ángel Alarcón: