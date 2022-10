O FC Porto B venceu fora este domingo o Trofense, por 3-0, em jogo da 10.ª jornada da II Liga.

Zé Pedro inaugurou o marcador aos 35m, na cobrança de uma grande penalidade. Já na segunda parte, João Mendes, aos 65m, ampliou a vantagem num disparo forte que o guarda-redes Miguel Santos não conseguiu agarrar. O resultado ficou sentenciado aos 90+1m, noutra grande penalidade convertida por Luís Mota, numa altura em que a equipa da casa já jogava com menos um, por expulsão de Simão Martins (aos 80m).

O jogo ficou marcado também pela titularidade de Manafá, recuperado de lesão, que continua a sua recuperação na equipa B após uma paragem competitiva de dez meses.

Com este resultado, os dragões, comandados por António Folha sobem à condição ao terceiro lugar da II Liga, com 18 pontos. Já o Trofense é terceiro a contar de baixo. Está no 16.º lugar, com 7 pontos.