II Liga
Há 33 min
II Liga: FC Porto B vence o Paços de Ferreira com golo no primeiro minuto
Tento de Gonçalo Sousa fez a diferença e afundou ainda mais os «castores»
GP
Tento de Gonçalo Sousa fez a diferença e afundou ainda mais os «castores»
GP
O FC Porto B recebeu e bateu o Paços de Ferreira por 1-0, numa partida a contar para a 23.ª jornada da II Liga.
O único golo do jogo foi marcado logo no primeiro minuto. João Teixeira colocou em Gonçalo Sousa e o avançado do FC Porto rematou forte para o fundo das redes pacenses.
Com este triunfo, os dragões seguem no sexto lugar da classificação, com 34 pontos. Já o Paços de Ferreira continua no último lugar com 23 pontos conquistados.
RELACIONADOS
II Liga: autogolo decide dérbi Lusitânia de Lourosa-Feirense
II Liga: Ac. Viseu reforça candidatura à subida com triunfo em Portimão
II Liga: Chaves volta a vencer após dois meses e afunda Farense
II Liga: Felgueiras e Penafiel empatam na luta pela permanência
II Liga: União de Leiria bate Oliveirense em jogo cheio de golos
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS