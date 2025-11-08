O FC Porto B aplicou a terceira derrota consecutiva ao Desp. Chaves e regressou também aos triunfos para a II Liga, graças ao golo solitário de Domingos Andrade, ainda no decorrer do primeiro tempo.

Na última posição da tabela classificativa, o conjunto visitante não teve um início de jogo muito bem conseguido, mas a eficácia foi essencial para a equipa chegar ao intervalo em vantagem. Um pontapé de fora da área, em zona frontal com a baliza, em que o guarda-redes ainda tocou na bola mas não evitou o golo.

A segunda parte teve um ligeiro ascendente da formação flaviense, só que o único remate enquadrado com a baliza pertenceu ao FC Porto B, que com este triunfo mantém-se no último lugar, com oito pontos em dez jornadas.

No outro jogo que teve início às 18h, o Benfica B perdeu no Seixal frente ao Vizela, por 2-1, e somou assim o segundo desaire consecutivo para a competição.

Os comandados de Nélson Veríssimo até entraram melhor no jogo e adiantaram-se no marcador aos 21 minutos, por intermédio de Tiago Freitas, após assistência de João Rego. Só que pouco depois, o Vizela respondeu e confirmou o empate na sequência de uma grande penalidade convertida com sucesso por Morschel.

Este resultado manteve-se até ao intervalo e só sofreu alterações a meio do segundo tempo, quando o autor do golo do Vizela serviu José Sampaio para o 2-1. A vitória coloca o conjunto visitante no terceiro lugar à condição, com 19 pontos, já que U. Leiria e Marítimo ainda têm de jogar nesta 11.ª jornada.