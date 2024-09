O FC Porto B perdeu este domingo, no Olival, na receção ao vizinho Felgueiras (0-2) e, ao fim de seis jornadas, continuam sem conseguir vencer, somando quatro empates e duas derrotas.

Esta manhã, a equipa comandada por João Brandão, ficou reduzida a dez, no final da primeira parte, por expulsão do nigeriano Abraham Marcus e acabou por sucumbir na segunda parte, com o Felgueiras a adiantar-se no marcador com golos de Léo Teixeira (65m) e Carlos Eduardo (84m).

Com seis jogos disputados, a equipa capitaneada pelo experiente André Castro divide o último lugar da classificação com o Paços de Ferreira, com apenas 4 pontos, e foi ultrapassada, este domingo, pela Oliveirense que, por sinal, somou a primeira vitória, ao bater o Feirense (1-0) com um golo solitário de Mateus Raniel (56m).

Confira a classificação atualizada da II Liga