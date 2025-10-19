Um autogolo de Rodrigo Borges, defesa do Marítimo, foi o suficiente para o FC Porto B levar de vencida os insulares em jogo decorrido no Olival, neste domingo de manhã. Assim, os portistas venceram pela primeira vez esta temporada na II Liga.

João Brandão pôde contar com quatro jogadores que não foram utilizados por Francesco Farioli na equipa A - Angel Alarcón, João Costa (capitão), Martim Fernandes e Yann Karamoh, que se estreou com a camisola dos portistas.

Farioli assistiu ao jogo juntamente com vários jogadores da equipa principal, que pouco antes tinham treinado no Olival. O FC Porto B conseguiu ter superioridade frente a uma equipa que tem lutado pelos lugares cimeiros.

Aos 14 minutos, Alarcón cruzou rasteiro para o interior da área, para uma zona de perigo. O defesa Rodrigo Borges desviou para a própria baliza na tentativa de intercetar o lance.

O FC Porto B soma cinco pontos em oito jogos, no 16.º posto. Já o Marítimo mantém-se em terceiro com 14 pontos e perde a hipótese de atacar a liderança.