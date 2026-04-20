O Leixões foi ao Olival vencer o FC Porto B por 3-0, esta segunda-feira, num jogo que ficou resolvido na primeira parte, com três golos no espaço de 16 minutos.

No duelo da 30.ª jornada do campeonato, Salvador Agra foi protagonista, ao bisar para a formação de Matosinhos, que impôs a primeira derrota caseira ao FC Porto B em 2026, depois de cinco vitórias e um empate.

Aos 18 minutos, Paulinho serviu Salvador Agra para o 1-0, que bateu o guarda-redes Gonçalo Ribeiro depois de driblar Domingos Andrade, com um remate forte e cruzado na área.

O 2-0 foi apontado aos 27 minutos, por Serif Nhaga, que após uma incursão pela esquerda, rematou já na área para mais um golo da equipa visitante.

Aos 34 minutos, Salvador Agra bisou e fechou as contas do resultado, com um contra-ataque conduzido por José Bica, que assistiu Agra para um remate em zona frontal para o 3-0 do Leixões. O lance ainda passou pelo crivo do vídeo-árbitro, por possível falta sobre Leonardo Vonic, mas acabou validado.

O Leixões soma a segunda vitória seguida e tem agora 41 pontos, no 10.º lugar, os mesmos pontos de Sporting B (derrotado pelo Felgueiras à mesma hora), Benfica B e Feirense, que estão do sétimo ao nono lugar. O FC Porto B é sexto classificado, com 42 pontos.