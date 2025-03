Mafra e FC Porto B empataram sem golos ao início da tarde deste domingo, em jogo da 25.ª jornada da II Liga portuguesa, no Estádio Municipal de Mafra.

Num jogo de aflitos, entre o último e o antepenúltimo classificado, a primeira parte teve um remate de Leonardo Vonic ao poste da baliza do Mafra (23m). O Mafra conseguiu responder e teve uma boa ocasião por Bryan Róchez, mas o 0-0 manteve-se até ao intervalo.

Na segunda parte o marcador não se alterou, num período marcado, sobretudo – pela negativa – pela saída por lesão de Gonçalo Sousa, aos 72 minutos. Saiu de maca, com queixas no joelho esquerdo. A situação parece delicada.

Com este resultado, as duas equipas voltam aos pontos, mas sem ser da forma mais desejada. O FC Porto, treinado por João Brandão, põe fim a duas derrotas seguidas e é 16.º classificado (lugar de play-off para não descer) com 22 pontos, ficando à mercê da UD Oliveirense, 17.º com 21, que recebe o Vizela ainda este domingo (15h30). Esta tarde há ainda um Marítimo-Ac. Viseu (14h00) e um Benfica B-Portimonense (18h00).

O Mafra, treinado por Paulo Alves, encerra uma sequência de três derrotas e chega aos 18 pontos, mantendo-se no último lugar.