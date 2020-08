O avançado Rodrigo, filho de Sérgio Conceição, vai integrar o plantel da equipa B do FC Porto, ao que apurou o Maisfutebol. Depois de terminar a ligação ao Benfica, onde esteve cinco anos e meio, Rodrigo esteve muito perto de rumar ao Arouca, mas a intenção do pai e da SAD azul e branca é tê-lo por perto e monitorizar a sua evolução na equipa orientada por Rui Barros na II Liga.



Rodrigo Conceição tem 20 anos e jogou em vários clube no início do seu percurso desportivo, acompanhando indiretamente a própria carreira do pai. Belenenses, Olhanense, Imortal, Anadia e Boavista foram os clube que representou, até chamar a atenção do Benfica em janeiro de 2015.



Na temporada passada fez 22 jogos e três golos pela equipa B das águias. É um jogador livre e assina pelo FC Porto a custo zero. Um bom reforço para Rui Barros e a equipa B dos dragões.



Refira-se que Francisco, o filho de Sérgio Conceição que tem 17 anos, fez uma grande época nos Sub19 e continuará integrado nos juniores, com a possibilidade de mais à frente ser também chamado à equipa B.



Sérgio Conceição tem ainda mais dois filhos com percurso no futebol profissional. Sérgio joga na Académica de Coimbra e Moisés nos Sub23 do Leixões.