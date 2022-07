O FC Porto B encerrou a pré-temporada da melhor forma, com uma goleada, no Olival, à equipa de sub-23 do Liverpool, por 5-1, com destaque para um grande golo de Samba Koné que abriu caminho para o expressivo resultado.

Foi aos 23 minutos, na sequência e um pontapé longo de Romain Correia a lançar Rodrigo Pinheiro pela direita, com o lateral a fazer um passe atrasado para o remate de primeira de Samba Koné à entrada da área. Um golo de belo efeito a lançar a segunda equipa do FC Porto para a vitória folgada.

O veterano Silvestre Varela (30m) e Levi Faustino (37m) também marcaram e o FC Porto B chegou ao intervalo a vencer por 3-0. Logo a abrir a segunda parte, o Liverpool marcou na própria baliza, enquanto Joel Carvalho (84m) estreou-se a marcar, já perto do final do jogo, fixando o resultado final e m 5-1.

António Folha utilizou, de início, Gonçalo Ribeiro, João Mendes, Romain Correia, Zé Pedro, Rodrigo Pinheiro, Levi Faustino, Sidnei Tavares, Samba Koné, Silvestre Varela, Marcus Abraham e Wendel Silva. Jogaram ainda Martim Fernandes, Umaro Candé, Rui Monteiro, Ivan Cardoso, David Vinhas, Gabriel Brás, Giorgi Abuashvili, Jesús Díaz, Francisco Silva, Joel Carvalho, Bruno Pires e Diogo Fernandes.

O FC Porto B estreia-se na nova edição da II Liga no próximo domingo (18h00), no Olival, frente ao Sp. Covilhã.

Veja os golos do FC Porto B: