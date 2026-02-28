VÍDEO: Gonçalo Sousa marca e assiste na vitória do FC Porto B em Torres Vedras
Jovens dragões vencem por 3-0 um jogo em que o Torreense desperdiçou um penálti perto do fim
Jovens dragões vencem por 3-0 um jogo em que o Torreense desperdiçou um penálti perto do fim
A recuperação impressionante do FC Porto B na II Liga teve, em Torres Vedras, um novo capítulo, onde os dragões derrotaram o Torreense (3-0) e somaram a quinta vitória nas últimas seis jornadas. E assim ultrapassaram o adversário deste sábado na tabela, subindo ao quarto lugar.
O primeiro golo do jogo, aos 14 minutos, foi um momento de pura classe de Gonçalo Sousa, que isolado por Gabriel Brás picou a bola por cima de um desamparado Lucas Paes.
Um golo com muita classe 🪄#sporttvportugal #LIGAnasporttv #ligaportugalmeusuper #torreense #fcporto #bwinlp pic.twitter.com/fSVNpkdBx9— sport tv (@sporttvportugal) February 28, 2026
Depois de ter inaugurado o marcador, Gonçalo Sousa acabaria por assistir Leonardo Vonic para o 2-0, aos 66 minutos, isto apesar da boa resposta do Torreense à desvantagem.
Pouco depois, o poste negou o golo a Dinis Rodrigues, que seria o terceiro para os dragões, que na resposta viram o seu guarda-redes, Gonçalo Ribeiro, travar um remate perigoso de Ismail Seydi.
O cúmulo do desperdício do Torreense aconteceu aos 86 minutos, quando Drammeh desperdiçou um penálti assinalado com recurso ao VAR. Mérito, também, para Gonçalo Ribeiro, que adivinhou o lado e agarrou a bola.
No período de compensação surgiu o 3-0 para o FC Porto B, apontado por Duarte Cunha, na conclusão de um contra-ataque conduzido por Mateus Mide.
Por esta hora joga-se o Vizela-Desp. Chaves e às 18h00 arranca o União de Leiria-Portimonense, que se vai disputar na Amadora devido aos estragos no Estádio Dr. Magalhães Pessoa causados pelo mau tempo.