A recuperação impressionante do FC Porto B na II Liga teve, em Torres Vedras, um novo capítulo, onde os dragões derrotaram o Torreense (3-0) e somaram a quinta vitória nas últimas seis jornadas. E assim ultrapassaram o adversário deste sábado na tabela, subindo ao quarto lugar.

O primeiro golo do jogo, aos 14 minutos, foi um momento de pura classe de Gonçalo Sousa, que isolado por Gabriel Brás picou a bola por cima de um desamparado Lucas Paes.

Depois de ter inaugurado o marcador, Gonçalo Sousa acabaria por assistir Leonardo Vonic para o 2-0, aos 66 minutos, isto apesar da boa resposta do Torreense à desvantagem.

Pouco depois, o poste negou o golo a Dinis Rodrigues, que seria o terceiro para os dragões, que na resposta viram o seu guarda-redes, Gonçalo Ribeiro, travar um remate perigoso de Ismail Seydi.

O cúmulo do desperdício do Torreense aconteceu aos 86 minutos, quando Drammeh desperdiçou um penálti assinalado com recurso ao VAR. Mérito, também, para Gonçalo Ribeiro, que adivinhou o lado e agarrou a bola.

No período de compensação surgiu o 3-0 para o FC Porto B, apontado por Duarte Cunha, na conclusão de um contra-ataque conduzido por Mateus Mide.

Por esta hora joga-se o Vizela-Desp. Chaves e às 18h00 arranca o União de Leiria-Portimonense, que se vai disputar na Amadora devido aos estragos no Estádio Dr. Magalhães Pessoa causados pelo mau tempo.