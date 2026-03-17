Está confirmado o pior cenário para André Oliveira, médio de 20 anos do FC Porto. O jogador entrou aos 83 minutos contra a Oliveirense e saiu dois minutos depois, em lágrimas, agarrado ao joelho esquerdo, após ter contraído um problema sozinho.

No boletim de treino da equipa B divulgado no sítio oficial do FC Porto, o clube confirma que Oliveira «sofreu uma rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo», dizem.

Os dragões acrescentam que o atleta ficará «sob observação do Departamento de Saúde e será operado em momento oportuno». Esta lesão implica normalmente um período de recuperação entre oito e dez meses.

André Oliveira, com contrato até 2030 e considerado uma promessa do meio-campo dos dragões, já soma 41 jogos na equipa B.