FC Porto: André Oliveira, da equipa B, sofre lesão grave no joelho
Médio da equipa secundária tinha acabado de entrar em jogo, diante da Oliveirense
Médio da equipa secundária tinha acabado de entrar em jogo, diante da Oliveirense
Está confirmado o pior cenário para André Oliveira, médio de 20 anos do FC Porto. O jogador entrou aos 83 minutos contra a Oliveirense e saiu dois minutos depois, em lágrimas, agarrado ao joelho esquerdo, após ter contraído um problema sozinho.
No boletim de treino da equipa B divulgado no sítio oficial do FC Porto, o clube confirma que Oliveira «sofreu uma rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo», dizem.
Os dragões acrescentam que o atleta ficará «sob observação do Departamento de Saúde e será operado em momento oportuno». Esta lesão implica normalmente um período de recuperação entre oito e dez meses.
André Oliveira, com contrato até 2030 e considerado uma promessa do meio-campo dos dragões, já soma 41 jogos na equipa B.