O defesa central Rúben Semedo foi expulso já após o jogo do FC Porto B com o Varzim, na segunda-feira, por ter impedido os colegas de cumprimentar a equipa de arbitragem, que acusou de ter «roubado» a equipa dos dragões.

A informação consta do mapa de castigos do Conselho de disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que revela que o jogador internacional português será suspenso por um jogo, além de ter de pagar uma multa no valor de 536 euros.

«Após ter apitado para o final do jogo e enquanto os seus colegas de equipa e elementos oficiais cumprimentavam a equipa de arbitragem no centro do terreno, o mesmo jogador foi retirá-los, impedindo os mesmos de se despedirem de nós, ao mesmo tempo que utilizou as seguintes palavras ofensivas: ‘Não os cumprimentem! Vieram aqui para nos roubar e vocês ainda os cumprimentam», segundo o relatório do árbitro.