A equipa B do FC Porto recebeu e venceu o Benfica B por 2-0, no Olival, na tarde desta sexta-feira, na 34.ª e última jornada da II Liga.

A equipa treinada por João Brandão conseguiu alcançar a vitória com golos na segunda parte, apontados por Gonçalo Sousa e por Duarte Cunha.

Aos 51 minutos, após uma jogada pela direita em que Luís Gomes lançou Mateus Mide para um cruzamento rasteiro, Gonçalo Sousa finalizou na área para o 1-0. Fez o seu sexto golo em 30 jogos pela equipa B na época 2025/26. De recordar que o camisola 49 já se estreou pela equipa principal na época 2023/24, na vitória do FC Porto por 3-0 em Chaves, a 4 de maio de 2024, com Sérgio Conceição a treinador.

Aos 79 minutos, acabadinho de entrar quatro minutos antes, o FC Porto chegou ao 2-0, com o campeão mundial e europeu sub-17, Duarte Cunha, a fazer golo num pelo remate de pé direito na área, após um canto de Tiago Silva, do lado direito do ataque. O número 57 dos dragões já tinha sido herói no passado sábado, ao fazer o golo da vitória dos juniores ante o Famalicão (3-2), que confirmou o título nacional sub-19 do FC Porto. Fez o seu segundo golo pela equipa B em 12 jogos esta temporada.

O jogo ficou ainda marcado pela lesão de Gonçalo Oliveira, do Benfica, aparentemente no pé/tornozelo esquerdo, num lance sozinho, aos 57 minutos, no qual mereceu a atenção, não só da equipa médica do Benfica, mas também dos elementos do FC Porto, que também perceberam imediatamente a possível gravidade da lesão, ainda por confirmar. Certo é que o atleta saiu de maca do relvado, já depois de ter sido assistido no banco de suplentes. Do lado do FC Porto B, nota ainda para a estreia do guarda-redes Gonçalo Silva nos bês.

Com este resultado, o FC Porto B passa a somar 51 pontos, ultrapassa à condição a União de Leiria (49 pontos) e iguala o Vizela, quarto com 51, também à condição. Resta saber em que posição vai concluir o campeonato: se em quinto, se em sexto. O Benfica B, treinado por Nélson Veríssimo, acaba com 44 pontos e ocupa, para já, o nono lugar, estando à mercê de algumas equipas.

RELACIONADOS
OFICIAL: FC Porto renova com Daniel Chaves até 2028
FC Porto revela detalhes da festa do título (e quando chega aos Aliados)
FC Porto promove iniciativa de «varanda em varanda até aos Aliados»