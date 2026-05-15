FC Porto B acaba época a vencer o Benfica B: Duarte Cunha entra e fecha triunfo
Campeão mundial e europeu já tinha feito o golo do título dos juniores no último sábado e voltou a destacar-se. Gonçalo Sousa abriu o marcador
A equipa B do FC Porto recebeu e venceu o Benfica B por 2-0, no Olival, na tarde desta sexta-feira, na 34.ª e última jornada da II Liga.
A equipa treinada por João Brandão conseguiu alcançar a vitória com golos na segunda parte, apontados por Gonçalo Sousa e por Duarte Cunha.
Aos 51 minutos, após uma jogada pela direita em que Luís Gomes lançou Mateus Mide para um cruzamento rasteiro, Gonçalo Sousa finalizou na área para o 1-0. Fez o seu sexto golo em 30 jogos pela equipa B na época 2025/26. De recordar que o camisola 49 já se estreou pela equipa principal na época 2023/24, na vitória do FC Porto por 3-0 em Chaves, a 4 de maio de 2024, com Sérgio Conceição a treinador.
Aos 79 minutos, acabadinho de entrar quatro minutos antes, o FC Porto chegou ao 2-0, com o campeão mundial e europeu sub-17, Duarte Cunha, a fazer golo num pelo remate de pé direito na área, após um canto de Tiago Silva, do lado direito do ataque. O número 57 dos dragões já tinha sido herói no passado sábado, ao fazer o golo da vitória dos juniores ante o Famalicão (3-2), que confirmou o título nacional sub-19 do FC Porto. Fez o seu segundo golo pela equipa B em 12 jogos esta temporada.
O jogo ficou ainda marcado pela lesão de Gonçalo Oliveira, do Benfica, aparentemente no pé/tornozelo esquerdo, num lance sozinho, aos 57 minutos, no qual mereceu a atenção, não só da equipa médica do Benfica, mas também dos elementos do FC Porto, que também perceberam imediatamente a possível gravidade da lesão, ainda por confirmar. Certo é que o atleta saiu de maca do relvado, já depois de ter sido assistido no banco de suplentes. Do lado do FC Porto B, nota ainda para a estreia do guarda-redes Gonçalo Silva nos bês.
Com este resultado, o FC Porto B passa a somar 51 pontos, ultrapassa à condição a União de Leiria (49 pontos) e iguala o Vizela, quarto com 51, também à condição. Resta saber em que posição vai concluir o campeonato: se em quinto, se em sexto. O Benfica B, treinado por Nélson Veríssimo, acaba com 44 pontos e ocupa, para já, o nono lugar, estando à mercê de algumas equipas.