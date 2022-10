O FC Porto B e o Feirense empataram sem golos na 11.ª jornada da II Liga.

A jogarem em casa, os azuis e brancos voltaram a contar com Wilson Manafá, que tem sido presença constante na segunda equipa desde que em setembro voltou a competir após lesão grave.

Com este resultado, o FC Porto B passa a somar 19 pontos, que lhe valem, para já, o segundo lugar. Já o Feirense, que chega aos 17, está fora da zona de promoção.

À mesma hora, Nacional e Penafiel empataram a um golo na Madeira. Leandro deu vantagem aos visitantes aos 56 minutos, mas o conjunto insular evitou a derrota com um golo de Dudu no quarto minuto do tempo de compensação.

Antes, ainda de manhã, o pontapé de saída na jornada 11 foi dado no Torreense-Mafra, que terminou com a vitória dos visitantes por 1-0: Loide Augusto, que foi a jogo aos 79 minutos, marcou já em tempo de compensação.