FC Porto B e Nacional empataram a uma bola, numa partida da 30.ª jornada da II Liga.



Com Meixedo, João Marcelo, Bernardo Folha e Gonçalo Borges, a equipa secundária dos dragões apanhou-se em desvantagem aos 61 minutos. Um minuto depois de ter entrado, Pipe Gómez fez o 0-1.



No entanto, o FC Porto B conseguiu evitar o desaire com um golo de Gonçalo Borges à entrada para o quarto de hora final.



O Nacional é a primeira equipa acima da zona de descida com mais três pontos que a B SAD. Por sua vez, a formação secundária portista é 6.ª colocada com 42 pontos em igualdade com o Feirense.