O Feirense venceu esta tarde na receção ao FC Porto B, por 3-0, em jogo da 28.ª jornada da II Liga.

Gabriel Veron estreou-se pela equipa secundária dos dragões, que também contou com David Carmo, Rodrigo Conceição e Gonçalo Borges, que na véspera fizeram parte da ficha de jogo no triunfo da equipa principal dos dragões sobre o Santa Clara.

João Paulo abriu o marcador com um golaço aos 28m e ainda antes do intervalo a equipa de Santa Maria da Feira fez o segundo por André Rodrigues. Já quatro minutos depois dos 90, Washington fechou a contagem para os fogaceiros, que com este triunfo ultrapassam o FC Porto B na classificação.

O Feirense é sexto classificado, com 41 pontos, mais um do que os dragões, que estão na 7.ª posição.