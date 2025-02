A Liga Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciaram, esta sexta-feira, que os clubes da II Liga vão receber um valor recorde, no que ao mecanismo de solidariedade da UEFA diz respeito, de mais de seis milhões de euros (6.119.000).

Através de um comunicado partilhado no site oficial da Liga, é explicado que o montante será dividido pelas 16 Sociedades Desportivas que atuam no segundo escalão do futebol português, com exceção para as equipas B de Benfica e FC Porto.

Na mesma nota, pode ler-se que a Liga Portugal e a FPF têm como objetivo manter o modelo de solidariedade como um «pilar», de forma a contribuir para o desenvolvimento sustentável do futebol português.

Recorde-se que em setembro de 2024, ficou decidido em Assembleia Geral que seria mantida a distribuição equitativa das verbas de solidariedade provenientes da UEFA aos clubes da II Liga.