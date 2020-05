O treinador do Feirense, Filipe Rocha, assumiu que, apesar do desfecho atípico da II Liga portuguesa de futebol, que está satisfeito com o trabalho desenvolvido desde que chegou ao comando técnico do clube de Santa Maria da Feira.

O técnico de 47 anos assumiu a equipa fogaceira à oitava jornada, em novembro último, quando o Feirense estava no 10.º lugar, com nove pontos, metade dos do então líder, Sp. Covilhã.

«Passado 15 jornadas, recuperámos inúmeros pontos para as restantes equipas. Mais um excelente grupo de trabalho que ajudámos a construir e, apesar de não nos terem permitido lutar pelo nosso sonho, podemos estar orgulhosos do nosso trajeto», escreveu, numa mensagem através da sua página, na rede social Facebook.

O Feirense terminou a II Liga no terceiro lugar, com 42 pontos, a seis do Farense, segundo classificado, com 48. O Nacional ficou no primeiro lugar, com 50 pontos. Insulares e algarvios vão ser promovidos à I Liga.