O Feirense comunicou esta quarta-feira à SAD do clube que as equipas sénior, sub-19 e sub-18 estão impedidas de aceder ao estádio e ao complexo de treinos, enquanto as dívidas de 700 mil euros, acumuladas desde 2018, não forem liquidadas.

«Dado o incumprimento expresso e reiterado das obrigações [da SAD e da Tavistock], o Clube Desportivo Feirense irá excecionar-se ao cumprimento da sua obrigação de cedência das suas instalações para a realização de quaisquer treinos ou jogos oficiais das equipas pertencentes à SAD», lê-se na carta, à qual a agência Lusa teve acesso, enviada pela direção dos fogaceiros à empresa investidora sua parceira, a Tavistock - Global Resources Limited, assim como à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e à Liga.

Este fecho de portas é o culminar de uma relação que vinha piorando desde 2018. Em 2015, recorde-se, o clube ficou a deter 30 por cento da sociedade que gere a participação da marca em competições profissionais e a Tavistock ficou na posse dos restantes 70 por cento.

A direção do clube garante que, nos últimos três anos, «tudo fez para conseguir solucionar os sucessivos incumprimentos da SAD quanto às obrigações contratualizadas».

O Feirense elencou ainda que «a Tavistock nunca efetuou em nome da SAD o depósito da garantia contratualizada nem cumpriu qualquer outra forma de garante», há sete faturas «vencidas e não pagas pela SAD que ascendem ao valor global de 484.210,6 euros», e também está «por liquidar a quantia relativa às obras já feitas, no valor de 145.000 euros».

Além disso, o clube do distrito de Aveiro reclama fundos da UEFA para desenvolvimento da formação.

Questionado pela Lusa, o presidente da direção do Feirense, Rodrigo Nunes, lamentou a necessidade de tomar uma decisão «difícil e drástica», mas que é justificada «pelo superior interesse do clube e dos seus sócios».

A Lusa tentou igualmente ouvir a SAD, mas sem sucesso.