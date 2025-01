O Feirense venceu este sábado o Leixões por 1-0, numa partida que terminou com os ânimos exaltados e com as emoções ao rubro, isto depois de a equipa de Matosinhos ter falhado uma grande penalidade já nos últimos instantes da partida.

Umas horas mais tarde, a equipa fogaceira lançou um comunicado onde expõe e repudia as agressões que os adeptos do Feirense foram alvo no final da partida.

O clube de Santa Maria da Feira refere ainda que «estranha que os adeptos do Leixões SC tenham sido autorizados a sair do Estádio ao mesmo tempo que os nossos adeptos, medida essa que pode ter precipitado os atos lamentáveis que se seguiram ao jogo», pode ler-se no comunicado.

No mesmo texto é referido ainda que o clube «procurará junto das entidades competentes explicações para o sucedido» mostrando-se «solidária com todos os adeptos agredidos».

Leia aqui o comunicado na íntegra: