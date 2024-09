Três jogos depois, o Feirense regressou esta segunda-feira às vitórias, na receção ao Paços de Ferreira (2-0), na partida que fechou a jornada cinco da II Liga.

Washington, aos 17 minutos, e Rúben Alves, aos 41 minutos, fizeram os golos da formação da casa.

Com este resultado, o Feirense está no quinto lugar, com oito pontos. O Paços é 15.º, com quatro pontos.