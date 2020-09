Esta sexta-feira traz emoções fortes na II Liga. Feirense e Desp. Chaves, dois dos principais candidatos à subida defrontam-se em Santa Maria da Feira, em jogo da primeira jornada da II Liga, marcado para as 20h.

Enquanto isso, as equipas da Liga continuam a preparar o arranque do campeonato e o Marítimo disputa um particular com o Burnley em Inglaterra, às 15h.

Em França, joga-se a 3.ª jornada da Liga, com Anthony Lopes a entrar em campo pelo Lyon para defrontar o Bordéus.