O Alverca venceu fora o Feirense por 1-0 e subiu ao terceiro lugar da II Liga, estando agora em posição de play-off de subida.

Anthony Carter, avançado australiano, assinou o único golo de um jogo que Vinicius Jr, craque do Real Madrid e investidor do clube ribatejano, seguiu à distância, tendo feito prova disso nas redes sociais.

O Alverca aproveitou assim da melhor forma a derrota do Chaves na visita ao terreno do Paços de Ferreira, tendo agora 46 pontos, menos um do que o Vizela (2.º) e cinco do que o líder Tondela.