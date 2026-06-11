Mário Nunes é o escolhido pela SAD do Feirense para assumir o comando técnico da equipa, sucedendo a Ricardo Costa, que entretanto rumou ao Tondela, confirmou o Maisfutebol.

O treinador de 45 anos foi adjunto de Petit nas últimas épocas, mas já não acompanhou o antigo internacional português quando este rumou ao Santa Clara. Durante a carreira, Mário Nunes foi ainda adjunto do malogrado Vítor Oliveira.

Além de experiências como adjunto em clubes como Desp. Chaves, Portimonense, Paços de Ferreira, Gil Vicente, Boavista ou Rio Ave, Mário Nunes chegou a ser técnico principal no Cova da Piedade.

O Feirense, diga-se, foi oitavo classificado na edição passada da II Liga.

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