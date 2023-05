O Benfica B confirmou a permanência na II Liga, ao vencer em Santa Maria da Feira por 2-1, em jogo da 32.ª jornada.

Martim Neto (27m) e Henrique Pereira (29m) marcaram os golos da equipa orientada por Luís Castro.

André Rodrigues apontou o tento da equipa da casa (31m).

Com duas jornadas por disputar, o Benfica B chega aos 38 pontos, já com sete de vantagem sobre o a B SAD, equipa que, neste sábado, empatou com o Mafra, e ocupa a antepenúltima posição da II Liga, que remete para o playoff de permanência.