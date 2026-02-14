Na estreia do treinador Vítor Martins, o Desportivo de Chaves somou o sétimo jogo consecutivo sem vencer, desta feita em casa do Feirense (1-0), na 22.ª jornada da Liga.

Gui Meira, aos 53 minutos, fez o único golo da partida.

Esta foi a terceira derrota seguida por 1-0 dos flavienses, que não vencem desde dezembro e podem cair para uma zona de perigo na tabela. O Desp. Chaves ocupa o 12.º lugar à condição, com 27 pontos, apenas mais quatro do que o Farense, a primeira equipa abaixo da linha de água.

Já o Feirense, volta às vitórias duas jornadas depois e sobe, à condição, ao sexto lugar, com 31 pontos.