A Liga confirmou, na tarde deste domingo, que a partida entre Feirense e Académico de Viseu, a contar para a 20.ª jornada da II Liga, foi adiada face à impossibilidade de reunir o contingente policial mínimo para a realização do encontro.

«O jogo foi adiado para data ainda a definir, após acordo entre os clubes, depois de [a Liga] ter recebido informações por parte do responsável pela força policial presente no Estádio Marcolino Castro de que não existem condições de segurança para a realização do mesmo, nem hoje, nem amanhã [segunda-feira]», lê-se no comunicado.

Depois de esta manhã, em Matosinhos, a partida entre Leixões e Nacional ter sido adiada, para 28 de fevereiro, este é a segunda partida da II Liga afetada pelos protestos das forças policiais.

O duelo estava marcado para as 15h30 deste domingo. O Leixões ocupa o 15.º lugar, permanecendo na fuga à despromoção. Por sua vez, o Académico de Viseu é oitavo.

«A Liga, embora seja alheia aos motivos que levaram ao adiamento, lamenta o transtorno causado às equipas e adeptos, mas será sempre intransigente na defesa das garantias de segurança nas partidas das competições por si organizadas, de forma a assegurar a proteção de adeptos e intervenientes», reiterou o organismo presidido por Pedro Proença.