O Feirense goleou o Portimonense por 4-1 no arranque da ronda 2 da II Liga.

A jogar em casa, a formação de Santa Maria da Feira até esteve em desvantagem - João Reis marcou para os algarvios aos 12 minutos - mas chegou ao empate por Gabriel Costa em cima do intervalo.

O resultado manteve-se até aos minutos finais, altura em que Gui Meira (86m) colocou os fogaceiros pela primeira vez na frente do marcador. Já em tempo, Nile John, que foi lançado no jogo aos 71m, bisou com golos aos 90+6m e 90+8m.

Com este resultado o Feirense chega aos 4 pontos na II Liga, isto depois de ter iniciado a competição com um empate diante do FC Porto B. Já o Portimonense, que venceu o Portimonense na jornada inaugural, mantém-se com 3.