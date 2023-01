Feirense e Académico de Viseu empataram ao final da manhã deste domingo a uma bola, no Estádio Marcolino de Castro, em jogo da 16.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

Após o 0-0 ao intervalo, Jorge Teixeira adiantou o Feirense aos 74 minutos de jogo, mas o Académico respondeu pouco tempo depois. André Clóvis, ao minuto 77, fez o 1-1 final de grande penalidade.

Sidney Lima, ao minuto 85, podia ter dado a vitória ao Feirense, mas desperdiçou uma grande penalidade, rematando ao lado.

Com este resultado, o Académico chega aos 27 pontos e é terceiro classificado. A equipa comandada por Jorge Costa leva dez jornadas consecutivas a pontuar, com sete vitórias e três empates nos últimos quatro meses, desde 17 de setembro. Entre todas as competições, são 19 jogos sem perder para os viseenses.

Já o Feirense, comandado por Rui Ferreira, chega aos 24 pontos e é sexto classificado. Leva seis jornadas seguidas a pontuar, com duas vitórias e quatro empates. No total das competições, vai em 11 jogos sem perder.