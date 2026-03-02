Feirense e Felgueiras não foram além de um empate a zero no fecho da 24.ª jornada da II Liga.

O primeiro tempo ficou marcado pela falta de remates enquadrados com ambas as balizas e um ligeiro ascendente dos visitantes, que ainda assim não conseguiram concluir os lances de perigo que criaram. Desta forma, o nulo manteve-se até ao intervalo e o segundo tempo trouxe uma maior procura pelo golo, mas sem sucesso.

Com pouco para contar nas quatro linhas, o momento do jogo acabou por ser a expulsão de Daouda Doumbia, que tinha visto o primeiro amarelo aos 85 minutos e viu o segundo já em tempo de compensação.

No que toca à classificação, o Feirense mantém-se no nono lugar com 32 pontos, mais três do que o Felgueiras (29 pontos), que se encontra três posições acima da zona de despromoção.