O Feirense pôs fim à pior sequência de jogos sem vitórias esta época na II Liga (cinco) e acabou o campeonato de 2022/23 com uma goleada por 4-1 na receção ao Torreense, na 34.ª e última jornada.

A equipa comandada por Rui Ferreira chegou à vantagem aos 15 minutos, por André Rodrigues. Pouco depois, aos 20 minutos, Lucas Santos fez o 2-0, mas Renato Santos reduziu para 2-1. A primeira parte, contudo, terminou com vantagem dobrada por parte dos fogaceiros, com o golo de Oche para o 3-1 (45m).

A segunda parte teve mais um golo no Estádio Marcolino de Castro, já bem perto do fim, por André Rodrigues, que bisou em tempo de compensação (90+3m) para o 4-1 final.

O triunfo deu direito a ultrapassagem, com o Feirense a subir à condição ao sexto lugar, com 46 pontos. Resta saber se vai manter o lugar, ou acabar em sétimo ou oitavo, mediante os resultados que Vilafranquense (45 pontos) e Mafra (44 pontos) venham a conseguir. O Torreense vai acabar a II Liga 2022/23 em nono, com 44 pontos.