O Feirense venceu neste domingo o Penafiel, por 2-0, em encontro da 2.º jornada da II Liga realizado no Estádio Carlos Osório.

A formação orientada por Ricardo Sousa jogou em Oliveira de Azeméis entre SAD e clube.

Impedida de utilizar as instalações do clube, a SAD do Feirense solicitou à Liga a alteração do palco do encontro. O organismo acedeu, marcando o jogo para o Estádio Carlos Osório «em virtude da recuperação do relvado do Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira». Porém, o clube desmente esta versão.

De qualquer forma, a equipa de Ricardo Sousa acabou por garantir o triunfo, com golos de Marokhy Ndione (82m) e Oche Ochowechi (90+1m) na reta final.

O Penafiel de Hélder Cristovão lamentou duas expulsões ao longo da partida: João Oliveira (11m) e Rúben Pereira (59m).