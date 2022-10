Depois da derrota ante o Moreirense, o Feirense regressou este domingo aos triunfos na II Liga, ao vencer por 1-0 em casa do Penafiel.

Samuel Teles, ao minuto 85, fez o único golo do encontro.

Com este resultado, o Feirense sobe ao sexto lugar da tabela classificativa, com 16 pontos, ao passo que o Penafiel é nono, com 14.

Em Oliveira de Azeméis, Oliveirense e Nacional não saíram do nulo. A formação caseira está no 12.º posto, com dez pontos, enquanto o Nacional está no antepenúltimo lugar, com oito pontos.