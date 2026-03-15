O Feirense venceu o Penafiel por 1-0, em jogo a contar para a 26.ª jornada da II Liga.

A equipa da casa procurava responder aos três jogos consecutivos sem vencer (duas derrotas e um empate). Já o Penafiel, que se encontra perto dos lugares de descida, ambicionava conquistar três pontos importantes na luta pela manutenção.

O jogo começou logo com um golo. A equipa da casa beneficiou de um autogolo de João Miguel, aos três minutos. Pouco depois, o Feirense ampliou a vantagem, mas o lance foi anulado por fora de jogo. No segundo tempo, o Penafiel teve mais volume ofensivo, mas não foi capaz de chegar à igualdade.

Com este resultado, o Feirense ocupa o décimo lugar, com 35 pontos. Já o Penafiel, por sua vez, é 15.º (primeiro acima da linha de água), com 29 pontos.