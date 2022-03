O Feirense saiu da Amadora com uma vitória sobre o Estrela, por 2-1, depois ter começado a perder na partida.

No estádio José Gomes, a equipa da casa marcou aos 13 minutos por Tipote e foi com 1-0 que chegou o intervalo.

O Estrela desperdiçou várias ocasiões para aumentar a vantagem e o Feirense acabou mesmo por virar o resultado na Reboleira: Jorge Teixeira fez o 1-1 aos 47 minutos e Steven Petkov fez o 2-1 aos 68 minutos.

Os dois suplentes saíram do banco para oferecer três pontos ao fogaceiros, que estão agora a um ponto do Rio Ave. Os de Vila do Conde estão no terceiro lugar, com 48 pontos e menos um jogo que o Feirense. O Benfica B é segundo, mas não pode subir à Liga. Na liderança continua o Casa Pia.