II Liga: Feirense vence Penafiel em jogo antecipado
Triunfo por 2-1 permite salto na tabela classificativa
Houve embate entre dois clubes da II Liga em tarde de Taça de Portugal. O Penafiel, 11.º classificado do segundo escalão, recebeu o Feirense, 13.º num jogo que diz respeito à nona jornada. O triunfo sorriu aos forasteiros, que venceram por 2-1.
Desmond Nketia inaugurou o marcador para o Feirense logo aos sete minutos de jogo. Nile John dilatou a vantagem dos visitantes dez minutos depois (17m).
A resposta do Penafiel surgiu ainda antes do intervalo, com o tento certeiro de Reko aos 41 minutos. Sem mais golos na partida, o apito final ditou um triunfo (2-1) para o Feirense sobe para o sexto lugar com 11 pontos. O Penafiel, por sua vez, mantem-se para já desce para a 13.ª posição, com oito pontos conquistados.
