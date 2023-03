Um mês depois da última vitória, o Feirense voltou a ganhar, ao bater fora a Oliveirense por 1-0.

Oche, aos 77 minutos, marcou o único golo de um jogo em que equipa de Oliveira de Azeméis terminou com dez: Anthony Carter foi lançado no jogo aos 82 minutos aos 85m foi admoestado com o vermelho direto.

O Feirense está no 8.º lugar da II Liga com 31 pontos, mais um do que a Oliveirense e já a mais de uma dezena de pontos da zona de promoção.