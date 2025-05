O Mafra foi derrotado esta sexta-feira pelo Feirense por 2-1 e já sabe que não vai sair do final da tabela classificativa até ao final da época, tendo já confirmada a despromoção à Liga 3 desde a última jornada.

A tarefa já era hercúlea para tentar evitar o último lugar da classificação no segundo escalão do futebol nacional e ainda pior ficou quando ao minuto 63, Petkov abriu o marcador a favor do Feirense.

Apenas quatro minutos depois Rodrigo Matos com um bom remate a passe de Vítor Gonçalves.

No entanto, o empate do Mafra ainda durou menos tempo por Zé Ricardo [70m] voltou a colocar a formação «fogaceira» na frente do marcador e garantiu o triunfo na 33.ª ronda da II Liga.

Com este resultado, o Feirense permanece no tranquilo oitavo lugar da classificação com 49 pontos conquistados, já o Mafra desce à Liga 3 no último lugar.