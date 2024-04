O Marítimo alcançou uma revravolta sensacional na receção ao Feirense (3-2) e aproximou-se do pódio da II Liga.



Os fogaceiros chegaram ao intervalo a ganhar por um golo de diferença graças a um belo remate de Jocú e dobraram a vantagem no arranque da segunda parte por Shodipo. O conjunto de Lito Vidigal parecia ter o jogo no bolso, mas os madeirenses protagonizaram uma recuperação sensacional.



Borukov deu início à recuperação insular com um golo aos 68 minutos e volvidos quatro minutos, Rodrigo igualou a contenda. Já no período de descontos, Bernardo Gomes fez o 3-2 final.



Com esta derrota o Feirense continua em zona de despromoção e viu a Oliveirense, clube que está imediatamente à sua frente, ganhar-lhe um ponto. O emblema de Oliveira de Azeméis empatou a três bolas com o Mafra depois de ter estado a perder por 3-1.



Já o Lank Vilaverdense venceu por 3-1 o Leixões, em pleno estádio do Mar e apesar de continuar na última posição, está mais perto das equipas que estão à sua frente.



Classificação da II Liga