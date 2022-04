Com um golo de Kerwin Vargas já em tempo de compensação, o Feirense bateu o Académico de Viseu por 2-1 em jogo da 28.ª jornada da II Liga e, desta forma, ultrapassou o Benfica B na classificação para chegar ao terceiro lugar, renovando a sua candidatura à promoção ao primeiro escalão.

Depois da derrota do Benfica em Mafra (1-2), a equipa de Santa Maria da Feira ficou com o terceiro lugar à vista, mas teve de sofrer para somar os três preciosos pontos.

A equipa da casa até entrou bem no jogo, adiantando-se no marcador logo aos 4 minutos, com Petkov a marcar com assistências de João Fernandes Oliveira.

O Académico Viseu, que procurava ganhar distância sobre os lugares de despromoção, ofereceu boa réplica e acabou por chegar ao empate, ao minuto 66, num lance infeliz do guarda-redes Bruno Brígido que desviou uma bola para as próprias redes.

O Feirense reagiu em força, pressionou a toda a linha, mas só conseguiu chegar ao determinante golo, numa transição rápida, já para lá dos noventa minutos, com Kerwin Vargas a atirar a contar depois de um primeiro remate de Diga.

Um golo que permitiu uma grande festa dos adeptos do Feirense que, desta forma, subiu ao terceiro lugar, ultrapassando o Benfica B e colocando-se em posição de play-off de promoção.

O Académico de Viseu, por seu lado, consentiu a quarta derrota consecutiva e continua em queda na classificação, ficando agora com apenas dois pontos de vantagem sobre o Sp. Covilhã, a primeira equipa abaixo da linha de água do segundo escalão.