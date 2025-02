A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) vai participar ao Ministério Público os incidentes ocorridos no jogo Paços de Ferreira-Feirense, «passíveis de enquadramento como ilícitos criminais», anunciou esta segunda-feira em comunicado aquela entidade.

A APCVD refere que «procederá ao envio para o Ministério Público (MP) de toda a informação compilada que se afigure útil para a prossecução da justiça, atendendo à competência das autoridades judiciárias para a investigação de matéria criminal».

Na base desta queixa estão «as imagens difundidas em que são visíveis confrontos entre jogadores e elementos das equipas técnicas de ambas as equipas», as quais, na opinião desta entidade pública, configuram «factos passíveis de enquadramento como ilícitos criminais de natureza pública».

«Para além do encaminhamento da matéria do foro criminal para o Ministério Público, a APCVD irá igualmente instaurar processo contraordenacional, a fim de averiguar o cumprimento de deveres e eventuais responsabilidades do promotor do espetáculo desportivo», pode ainda ler-se no comunicado.

Esta queixa ao MP sucede-se a uma outra anunciada logo após o final do jogo, no sábado, por parte de uma fonte da GNR de Paços de Ferreira, relativa à alegada agressão a um militar por um jogador do Feirense no túnel de acesso aos balneários do Estádio Capital do Móvel.

As agressões entre elementos das duas equipas ocorreram em pleno túnel, na sequência da confusão instalada no relvado após o apito final da árbitra Catarina Campos, aos quais acorreram os militares da GNR presentes no recinto.

Num jogo histórico, que assinalou a primeira vez que uma mulher apitou um jogo de futebol profissional masculino, Catarina Campos mostrou cartões vermelhos a Nile John (Feirense) e Marafona (Paços de Ferreira), envolvidos na confusão gerada após o final de um jogo a contar para a 22.ª jornada da II Liga, que o Feirense venceu, por 2-1.

O final tumultuoso resultou dos festejos mais exuberantes de elementos do Feirense junto à bancada central pacense.