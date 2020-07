O defesa cabo-verdiano Ricardo anunciou hoje a retirada do futebol, admitindo que a suspensão da II Liga foi «determinante» nessa decisão.

Com cerca de 500 jogos realizados em 21 épocas de futebol sénior, «Xerife», como é conhecido nesse meio, colocou, aos 39 anos, um ponto final na carreira enquanto futebolista recheada de presenças na I Liga e apenas com uma experiência no estrangeiro, ao serviço dos chineses do Shandong Luneng.

«É um misto de tristeza pelo que fica para trás e de alegria pelo que consegui construir. Acima de tudo, o maior sentimento é de alegria por aquilo que consegui construir juntamente com os meus colegas, por tudo o que fiz e porque acredito que sempre tive uma postura digna que pode ter marcado as pessoas», afirmou durante a conferência de imprensa de despedida, nos escritórios da empresa que o representa, em Aveiro.

Depois de um vídeo com testemunhos de treinadores como Augusto Inácio, Jorge Simão, Paulo Fonseca, Paulo Sérgio ou Vítor Paneira, o agora ex-jogador disse que durante a sua carreira sempre quis, «mais do que vencer, construir algo que também construíram» para si, referindo-se ao pai, um antigo guarda-redes e descrito a Ricardo como «um homem de grande caráter».

Sobre a última temporada, ao serviço do Feirense na II Liga, o defesa demonstrou «tristeza» não pelo campeonato que não foi retomado – numa altura em que o clube estava no terceiro lugar –, mas sim pela discriminação aos jogadores e clubes da II Liga.

«Houve um tratamento diferente aos jogadores e clubes da II Liga. Entristeceu-me que fosse desta forma. A pandemia foi determinante na minha tomada de decisão em terminar a carreira e foi uma grande tristeza sentir que as coisas tinham de ser desta forma», lamentou.

A nível desportivo, destacou as duas subidas da II para a I Liga, ao serviço do Beira-Mar (2005/2006) e, mais recentemente, pelo Famalicão (2018/2019), assim como o terceiro lugar conquistado pelo Paços de Ferreira (2012/2013), embora tenha realçado que o melhor «momento da carreira» foi o dia em que pôde treinar com o filho, em Famalicão [na foto].

Depois de passagens pelo Freamunde, Beira-Mar, Paços de Ferreira, Vitória de Guimarães e Feirense, o futuro de Ricardo ‘Xerife’ vai passar provavelmente pela área técnica do futebol, já que possui o nível três de treinador.

«Gosto da área do treino, sempre fui apaixonado pelo futebol. Os treinadores [que tive] reconheceram em mim uma extensão dentro de campo e eu talvez tenha ambição de abraçar um projeto nessa área. Por agora, preciso de desligar um bocadinho, porque preciso de tempo para mudar o ‘chip’ e depois logo se verá qual será o passo», contou.