O Nacional bateu o Feirense por 2-1, no jogo de encerramento da 17.ª jornada da II Liga.



O jogo ficou marcado por um golo sensacional de Rui Correia, candidato a melhor da competição em 2021/22. Após uma falta ainda no meio-campo defensivo dos insulares, o central bateu rápido e fez um chapéu a Brígido, completamente apanhado de supresa.



O momento de inspiração do defesa resultou no 2-0 a favor da equipa de Rui Borges, já que Vítor Gonçalves tinha feito o 1-0 logos aos cinco minutos. O melhor que os fogaceiros conseguiram foi reduzir por Petkov a sete minutos do final.



Com a terceira vitória seguida, o Nacional subiu provisoriamente ao quarto lugar enquanto o Feirense é terceiro colocado. Os dois emblemas estão separados por três pontos.



O golaço de Rui Correia: