No arranque da 29.ª jornada da II Liga, o Feirense venceu a União de Leiria por 2-1, com reviravolta consumada aos 90+12m.

Na tarde desta sexta-feira, o marcador mudou ao segundo minuto, quando o avançado João Resende lançou os forasteiros para a vantagem. Todavia, o ex-Benfica estava em fora de jogo.

Num encontro geralmente equilibrado – e já depois de o médio Jordan van der Gaag sair lesionado – Sylla inaugurou o marcador. Estavam decorridos 29 minutos quando o ala enganou o guardião Cañizares.

Antes do intervalo, aos 36 minutos, Zé Vítor – defesa da U. Leiria – viu cartão amarelo por uma falta a meio-campo. De imediato, correu para a bola e retardou a reposição do Feirense. Face ao aproximar de um adversário, Zé Vítor abriu o braço, atingindo o jogador do Feirense com o cotovelo, junto ao pescoço.

Em 15 segundos, Zé Vítor viu dois amarelos. Por isso, Silas adaptou a estratégia, tirou o médio Mbina e apostou no defesa Tiago Ferreira.

Entre trocas, a segunda parte ficou marcada pela lesão do árbitro assistente Telmo Capitaz, à passagem do minuto 67. Impossibilitado de correr pela lesão na coxa direita anterior, Capitaz foi rendido por João Pinho, então 4.º árbitro.

A jogar em superioridade numérica, o Feirense assumiu a iniciativa ofensiva e reforçou o ataque. Por isso, depois de embaterem na barra de Kieszek, os fogaceiros repuseram o empate aos 82 minutos, pelo extremo Cristian Ponde.

Face a tantas peripécias, o jogou terminou aos 90+14m minutos, depois de a primeira parte contar com nove minutos de compensação. Nos derradeiros minutos, a União Leiria viu Cañizares impedir nova vantagem dos visitantes.

Na resposta, aos 90+12m, o avançado búlgaro Steven Petkov, de 29 anos, desviou um cruzamento desferido pela direita, alcançando o quarto golo na temporada.

Tal desfecho deixou a U. Leiria no 8.º lugar, com 43 pontos, em igualdade com Torreense e Penafiel (7.º). No calendário de Silas segue-se a receção ao Benfica B (4.º), na manhã de sexta-feira (11h).

Quanto ao Feirense, retoma a via dos triunfos e sobe ao 9.º posto, com 42 pontos. Na manhã de 19 de abril (11h) há visita ao Penafiel (7.º).