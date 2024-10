O Penafiel recebeu e venceu a União de Leiria, por 1-0, mantendo assim a liderança isolada da II Liga, com 17 pontos, mais três do que o Benfica B.

Ainda sem qualquer derrota na competição, a equipa da casa entrou melhor no encontro e logo aos 15 minutos adiantou-se no marcador, graças ao golo de Diogo Batista. As estatísticas não mostravam, de todo, o que acontecia dentro das quatro linhas, já que os visitantes tiveram maior posse de bola e mais remates enquadrados.

Ora, para contribuir ainda mais para o domínio da União de Leiria, o Penafiel ficou reduzido a dez jogadores aos 65 minutos, depois do cartão vermelho mostrado a João Silva, por acumulação de amarelos. Ainda assim, os comandados de Hélder Cristóvão conseguiram agarrar-se ao resultado e somaram a segunda vitória consecutiva. Até final, Maga também acabou expulso, após ver o segundo amarelo e respetivo vermelho.

No encontro que arrancou às 11h, Feirense e Vizela não foram além de um nulo, que deixa as duas equipas separadas por um ponto, ainda que estejam ambas confortáveis no meio da tabela.

Veja aqui o resumo do empate entre Feirense e Vizela: